TP.HCM: Mổ cấp cứu một bệnh nhân Covid-19 bị thủng ruột

Trước đó, bệnh nhân N.T.S (68 tuổi) vào một bệnh viện khác tại TP.HCM trong tình trạng đau bụng, được chẩn đoán thủng tạng rổng (thủng ruột) biến chứng sốc nhiễm trùng, nhiễm độc nặng kèm theo bệnh suy tim, tăng huyết áp, bệnh tim thiếu máu cục bộ, hôị chứng Cushing do thuốc. Bệnh nhân có kết quả xét nghệm Covid-19 dương tính, mức độ nguy kịch. Lúc 2 giờ 20 ngày 1.7, bệnh nhân được bệnh viện này chuyển đến Bệnh viện điều trị Covid-19 Trưng Vương trong tình trạng đau bụng dữ dội, chướng bụng.

Theo Sở Y tế TP.HCM, việc bệnh nhân Covid-19 mắc các bệnh lý nền với những biến chứng phức tạp hoặc mắc các bệnh cấp tính kèm theo cần phải thực hiện các can thiệp cấp cứu (như phẫu thuật cấp cứu, can thiệp tim mạch, can thiệp sản phụ khoa,…) đã được ngành y tế thành phố dự báo trước. Do đó, ngành y tế đã chọn các bệnh viện đa khoa có thể can thiệp các kỹ thuật chuyên khoa để chuyển đổi công năng thành bệnh viện chuyên điều trị Covid-19, thay vì để tất cả các bệnh viện đa khoa can thiệp sẽ có nguy cơ lây nhiễm chéo trong bệnh viện rất cao. Bệnh viện Trưng Vương được chọn để thực hiện theo mô hình này.