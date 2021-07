Chiến sĩ công an phường nhiễm Covid-19: 'Hết bệnh, sẽ tiếp tục tham gia chống dịch'

Trước đó, trong 4 ngày từ 28.5 đến 31.5, chiến sĩ công an P.Tân Phú Trung (BN 8944) trực tại chốt Bệnh viện Q.Tân Phú - nơi bị phong tỏa. Chiến sĩ công an P.Tân Phú Trung được lấy mẫu xét nghiệm vào ngày 1.6 và có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19. Từ ngày 1 - 4.6, chiến sĩ công an P.Tân Phú Trung trực ở chốt 128B Kênh Tân Hóa. Từ ngày 2.6, chiến sĩ công an P.Tân Phú Trung thấy mệt, đến ngày 4.6 bị sốt cao. Ngày 5.6, chiến sĩ công an P.Tân Phú Trung mệt nhiều và khó thở. Ngày 6.6, vẫn sốt, mệt và khó thở nên chiến sĩ này đi khám bệnh. Chiến sĩ công an P.Tân Phú Trung được phân luồng, chuyển phòng cách ly tạm và được xét nghiệm sàng lọc cho kết quả dương tính với Covid-19. Người vợ (BN 8945) đi cùng chiến sĩ công an P.Tân Phú Trung được lấy mẫu xét nghiệm và cũng cho kết quả dương tính. Chiến sĩ công an P.Tân Phú Trung được chuyển điều trị tại Bệnh viện Công an TP.HCM, rồi chuyển đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới . Tuy nhiên, tình trạng vẫn diễn biến xấu dần, tổn thương phổi tiến triển. Ngày 8.6, ê kíp y bác sĩ khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy đã mang thiết bị sang Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM để tiến hành đặt ECMO, sau đó vận chuyển an toàn cho chiến sĩ công an P.Tân Phú Trung về khu vực cách ly tại khoa Bệnh nhiệt đới Bệnh viện Chợ Rẫy để tiếp tục điều trị. Sau 23 ngày điều trị tích cực tại Bệnh viện Chợ Rẫy, đến nay chiến sĩ công an P.Tân Phú Trung đã hồi phục.