TP.HCM: Một người nước ngoài tử vong sau va quẹt xe

Ngày 1.6, lực lượng chức năng Công an TP.HCM điều tra vụ tai nạn xe máy xảy ra trên đường Nguyễn văn Linh (P. Bình Thuận , Q.7) làm 1 người nước ngoài tử vong

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ cùng ngày, một nam thanh niên điều khiển mô tô biển số (BS) 60B9-026.24 và một người nam quốc tịch Philippines điều khiển mô tô BS 49M9-2785, chạy cùng chiều trên đường Nguyễn Văn Linh, hướng từ đường Phạm Hùng về cầu Tân Thuận 2.

Hậu quả, tai nạn làm nam nạn nhân quốc tịch Philippines cùng xe máy văng sang làn ô tô, tử vong tại chỗ; còn người mẹ đi chung xe máy với nạn nhân may mắn thoát nạn. Nam thanh niên điều khiển mô tô BS 60B9-026.24 còn lại bị thương được người dân hỗ trợ đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Công an khám nghiệm hiện trường

Sau tai nạn, trời đổ mưa to, do vậy việc khám nghiệm hiện trường mất nhiều thời gian. Đến hơn 17 cùng ngày, lực lượng chức năng Q.7, Đội CSGT Nam Sài Gòn vẫn đang phối hợp Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ tai nạn khiến một người nước ngoài tử vong.