TP.HCM: Nam sinh viên đại học bán ma túy bị trinh sát bắt quả tang

Ngày 2.10, Cơ quan CSĐT Công an Q.5 (TP.HCM) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh tạm giam đối với Nguyễn Tiến Đạt (21 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy