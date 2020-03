TP.HCM nắng nóng gay gắt, chỉ số UV rất cao

Theo xu thế thời tiết từ ngày 11.3 - 10.4 do Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo, nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn từ 1 - 2 độ C so với trung bình nhiều năm (TBNN), riêng khu vực Tây nguyên và Nam bộ có khả năng cao hơn từ 0,5 - 1,5 độ C so với TBNN. Trong thời kỳ dự báo, tại khu vực Nam bộ có khả năng xuất hiện nhiều ngày nắng nóng, tập trung nhiều hơn ở miền Đông Nam bộ. Trong cả thời kỳ dự báo, khu vực phía đông Bắc bộ có lượng mưa cao hơn so với TBNN từ 15 - 30%, khu vực tây Bắc bộ và bắc Trung bộ lượng mưa xấp xỉ so với TBNN, khu vực trung Trung bộ phổ biến thấp hơn TBNN từ 20 - 40%. Đặc biệt, tại các tỉnh, thành thuộc nam Trung bộ, Tây nguyên và Nam bộ vẫn phổ biến ít mưa, tình trạng khô hạn và xâm nhập mặn ở các tỉnh ven biển Nam bộ tiếp tục diễn ra khá gay gắt.