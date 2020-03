TP.HCM nắng nóng gay gắt, người Sài Gòn chịu nóng 35-37 độ C kéo dài

Trả lời Thanh Niên mới đây, bác sĩ Võ Ngọc Anh Thơ, Phó trưởng khoa Bệnh Nhiệt đới - BV Chợ Rẫy cho biết nhiệt độ cao nhất có thể giết chết virus ở môi trường là 56oC trong vòng 15 phút.

Ông Lê Đình Quyết (Phó Trưởng phòng Dự báo, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ) cho biết những ngày này, chỉ số tia UV ở TP.HCM và Nam bộ rất cao là do nắng nóng gay gắt , trời ít mây.

Ông Quyết giải thích, chỉ số UV là số đo cường độ tia cực tím chiếu lên bề mặt trái đất khi mặt trời lên cao nhất. Người ta lập ra chỉ số này để xác định sự cần thiết của các biện pháp phòng hộ phù hợp khi ra nắng để làm giảm nguy cơ bỏng nắng (cháy nắng), ung thư da và tổn thương mắt do tia nắng.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), chỉ số UV cao nhất là 11+ (quá cao), thời gian gây bỏng là 10 phút. Chỉ số UV mức 8 - 10 (rất cao), thời gian gây bỏng là 25 phút. Như vậy, với chỉ số UV dự báo rất cao, người Sài Gòn và các tỉnh Nam bộ cần hạn chế tiếp xúc trực tiếp dưới mặt trời trong thời gian từ 11 giờ đến 15 giờ.

Theo ông Quyết, thông thường, tháng 4 hằng năm mới bước vào thời kỳ nắng nóng gay gắt nhưng từ đầu tháng 3 năm nay, TP.HCM và Nam bộ đã xảy ra nắng nóng kéo dài, ít mưa.

"Những ngày này, áp cao cận ở ngay khu vực Nam Trung bộ và Nam bộ hoạt động mạnh nên ban ngày ít mây, trời nắng mạnh. Dự báo tình trạng nắng nóng này sẽ kéo dài đến hết tháng 3, chia thành nhiều đợt sát nhau, mỗi ngày giảm chỉ cách nhau một vài độ", ông Quyết cho hay.

Theo dự báo, một số thời điểm trong ngày, nhiệt độ sẽ lên trên 37oC. Nhiệt độ này là mức đo được trong lều khí tượng, thực tế khi đi ngoài đường người dân sẽ cảm nhận được nhiệt độ ở mức 39 - 40oC do nhiều nguyên nhân: hơi nóng từ mặt đường, nhiệt tỏa ra từ máy lạnh của các tòa nhà văn phòng, ống khói từ các nhà máy,...