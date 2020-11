TP.HCM: Nghi phạm cướp ngân hàng đổ xăng đe dọa giao dịch viên

Liên quan vụ nghi phạm cướp ngân hàng bất thành ở chi nhánh TPBank Q.Bình Tân (TP.HCM) xảy ra vào sáng 14.11, trưa cùng ngày, Công an Q.Bình Tân vẫn đang lấy lời khai đối với nghi phạm Lê Tấn Tài (36 tuổi, quê An Giang, tạm trú ở Long An) để làm rõ động cơ, nguyên nhân vụ việc.

Xôn xao vụ bắt kẻ cướp ngân hàng ở quận Bình Tân, TP.HCM

Đổ xăng đe dọa buộc giao dịch viên ngân hàng cho tiền vào ba lô

Theo thông tin từ đại diện ngân hàng TPBank, khoảng 9 giờ 15 ngày 14.11, một người đàn ông mang theo một ba lô, đi bộ vào trong chi nhánh của TPBank trên đường Trần Văn Giàu (P.Bình Trị Đông, Q.Bình Tân).

Khi đến quầy giao dịch số 2, nam thanh niên quăng ba lô vào nhân viên ngân hàng, lấy chai xăng mang theo đổ ra bàn, đồng thời đe dọa, buộc giao dịch viên ngân hàng bỏ tiền vào ba lô nếu không sẽ bật lửa phóng hỏa đốt phòng giao dịch

Công an đến khám nghiệm hiện trường xảy ra vụ việc Ảnh: Trần Kha

Công an khám nghiệm hiện trường Ảnh: Trần Kha Khi bị đe dọa, giao dịch viên Khi bị đe dọa, giao dịch viên ngân hàng bình tĩnh, bí mật nhấn chuông báo động cho công an và lực lượng bảo vệ của TPBank khiến nghi phạm cướp ngân hàng hoảng hốt bỏ chạy.

Vụ cướp ngân hàng bất thành, không gây bất cứ thiệt hại nào về người và về tài sản của ngân hàng cũng như của khách hàng.

Châm lửa đốt mình sau khi cướp ngân hàng bất thành

Bước đầu làm việc với công an, nghi phạm cướp ngân hàng khai tên Lê Tấn Tài (36 tuổi, quê An Giang, tạm trú ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, H.Đức Hòa, Long An). Hiện công an vẫn đang lấy lời khai của Tài để điều tra, làm rõ vụ cướp ngân hàng.

Lê Tấn Tài bị bỏng vì tự châm lửa tự đốt mình sau khi cướp ngân hàng bất thành Ảnh: C.T.V. Như Như Thanh Niên đã thông tin, sáng cùng ngày, một người đàn ông đeo ba lô đi vào trong ngân hàng TPBank trên đường Trần Văn Giàu (P.Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân). Một lúc sau, người này tháo chạy ra ngoài, phía sau một số người đuổi theo hô hoán “Cướp! Cướp!...".