Nạn nhận tự phóng hỏa nhằm tạo hiện trường giả bị cướp

Chiều 30.6, Thượng tá Nguyễn Quốc Trường – Trưởng Công an H.Di Linh (Lâm Đồng) cho biết: Đến thời điểm hiện tại, đơn vị đã cơ bản làm rõ nguyên nhân vụ việc người phụ nữ điều khiển xe máy bị phóng hỏa gây bỏng nặng phải nhập viện cấp cứu, xảy trên QL28 vào tối 25.6.

Theo Thượng tá Nguyễn Quốc Trường, sau khi vụ việc xảy ra, đơn vị đã huy động lực lượng vào cuộc điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân. Sau khi xác minh, nạn nhân bị phóng hỏa, bị bỏng nặng khi đang điều khiển xe máy trên QL28 (đoạn qua xã Gung Ré) là chị Nguyễn Thị Thùy Dung (29 tuổi, ngụ tại P.Lộc Tiến, TP.Bảo Lộc, Lâm Đồng). Ban đầu làm việc với cơ quan công an, nạn nhân Dung khai báo khi đang điều khiển xe máy trên QL28 qua địa bàn xã Gung Ré thì bị đối tượng lạ mặt tạt xăng phóng hỏa và cướp mất số tiền 500 triệu đồng Dung mang theo.

Sau khi xác định, nạn nhân Dung ở tại P.Lộc Tiến (TP.Bảo Lộc), Công an H.Di Linh đã nhờ sự hỗ trợ của Công an TP.Bảo Lộc cùng phối hợp xác minh nhân thân, lai lịch và các mối quan hệ của nạn nhân Dung. Đến nay, công an đã cơ bản làm rõ vụ việc nói trên.

Theo Thượng tá Nguyễn Quốc Trường, qua xác minh, Nguyễn Thị Thuỳ Dung làm nghề đáo hạn ngân hàng. Trước khi vụ việc xảy ra, Dung được một người bạn ở Bảo Lộc cho vay 500 triệu đồng. Sau đó, Dung chuyển cho một khách hàng vay lại để lấy hoa hồng

Làm việc với Công an, Nguyễn Thị Thùy Dung thừa nhận: Trong lúc đi từ Bình Thuận về Lâm Đồng trên QL28, Dung mua một chai cồn, với ý định tạt vào ngực mình đốt để tạo hiện trường giả mình bị cướp với ý định khất nợ. Khi đến xã Gung Ré, H.Di Linh, Dung đã tự đổ xăng lên người rồi châm lửa tự đốt và kêu cứu bị kẻ lạ mặt phóng hỏa cướp mất túi xách có 500 triệu đồng bên trong. Sự việc được một số người đi đường kịp thời phát hiện và đưa Dung đến Trung tâm y tế H.Di Linh cấp cứu; đồng thời, trình báo vụ việc cho cơ quan công an.