TP.HCM: Người dân nối hàng chờ tiêm vắc xin Covid-19 trước thời điểm 1.10

Sáng 28.9, trước ngày TP.HCM dự kiến nới lỏng giãn cách (từ 1.10), cho phép nhiều hoạt động kinh doanh , sản xuất mở cửa trở lại; người dân tại các quận ùn ùn đi tiêm vắc xin Covid-19 để đủ điều kiện làm việc, lưu thông.

Chị Nguyễn Nữ Diệu Liên (sống ở P.10, Q.10, TP.HCM) trốn mình sau yên xe máy vừa trú nắng, vừa tránh đám đông ùn ứ trước cổng chính Trung tâm y tế Q.10 lúc 7 giờ 30 ngày 28.9.

Người dân TP.HCM đội nắng, chen chúc chờ tiêm vắc xin Covid-19 trước ngày nới lỏng giãn cách

Từ 6 giờ cùng ngày, nhiều người đã đến Trung tâm y tế Q.10 để chờ tiêm vắc xin ngừa Covid-19 mũi 2

Bảo vệ phải liên tục dùng loa nhắc nhở người dân giữ khoảng cách, không chen lấn và đề nghị mọi người xếp hàng theo trật tự để đảm bảo công tác tiêm chủng. Gần 8 giờ cùng ngày, dòng người xếp hàng ra tận lòng đường, phía cổng vào ùn ứ, nhiều người chôn chân dưới nắng nóng.

Nối hàng dài chờ tiêm vắc xin từ 7 giờ ngày 28.9

Chia sẻ với PV Thanh Niên , chị Diệu Liên nói đang chờ chồng tiêm vắc xin phía bên trong, đã hơn nửa tiếng mà vẫn chưa thấy chồng ra.

"Chồng mình vô trong rồi đó, cũng đang xếp hàng mà chưa thấy đi ra. Hai vợ chồng đi từ 6 giờ rưỡi sáng, ban đầu qua trường Lê Đình Chinh ở đường Thành Thái, rồi người ta chỉ lên đây để chích. Chạy lên đây (Trung tâm y tế Q.10 - PV) là gần 7 giờ, tới bây giờ đông vậy đó", chị Liên cho hay.

Nối hàng dài chờ tiêm vắc xin từ 7 giờ ngày 28.9

Thấy nhiều người dân tập trung đông, một số người dân khác ái ngại, đứng từ xa quan sát, chờ đợi. Cả đoạn đường phía trước khu vực Trung tâm y tế Q.10 tấp nập xe cộ, ồn ào tiếng còi hú xin đường. Lực lượng cảnh sát khu vực liên tục nhắc nhở bà con đến chờ người nhà tiêm đảm bảo khoảng cách , đậu xe đúng nơi quy định, tránh ảnh hưởng đến giao thông. Trước ngày TP.HCM chuẩn bị nới lỏng giãn cách, nhiều người có tâm lý nóng ruột, tranh thủ đi tiêm vắc xin hai mũi để đủ kiện quay trở lại làm việc

Bà Lê Thị Giàu (58 tuổi) đưa 2 con gái đến đây tiêm vắc xin Covid-19 mũi 2 . Đứng tách biệt hẳn đám đông, bà Giàu lo lắng theo dõi hai con từ xa. "Lên tới đây 7 giờ đó, đông nghẹt luôn ấy. Đông quá, người đứng xếp hàng tràn ra cả đường, lúc nãy quẹo bên trái, bây giờ quẹo sang cả bên phải", bà Giàu kể.

Trước ngày được đi làm trở lại, bà Giàu sốt ruột đưa hai cô con gái tìm đến điểm tiêm gần nhà để tiêm mũi 2 nhưng liên tục báo hết thuốc. "Bữa nay nghe nói có mũi 2 lật đật đi chích. Nhà tôi ở Q.Tân Bình lận mà bên đó lúc nào cũng nói hết thuốc. Nghe nói ở Trung tâm Y tế Q.10 có mũi 2 thì dắt nó lên chích. Phải chích đủ để đi làm, có mũi 1 người ta không chịu, phải có mũi 2", bà Giàu nói thêm.

Dòng người xếp hàng chờ tiêm vắc xin ở Trung tâm Y tế Q.10 tràn ra ngoài đường

Trước đó, tình trạng người dân TP.HCM chen chúc chờ đợi tiêm vắc xin mũi 2 đã xảy ra ở một số điểm tiêm ở trung tâm TP.HCM. Trước nhu cầu người dân cần tiêm mũi 2 cao, một số nơi chỉ tiếp nhận tiêm cho người dân khi có phiếu hẹn.

Tuy nhiên, cũng trong sáng 28.9, ghi nhận tại điểm tiêm ngừa Covid tại Trường mầm non Măng Non 1, số 828 Sư Vạn Hạnh, P.12, Q.10, do có diện tích rộng, người dân đến tiêm ngừa được bố trí ngồi theo thứ tự trong sân trường, không xảy ra chen lấn, ùn ứ...

Điểm tiêm ngừa Covid tại Trường Mầm non Măng Non 1, số 828 Sư Vạn Hạnh, P.12, Q.10 khá trật tự