TP.HCM: Ổ dịch tại Trại tạm giam Chí Hòa có 81 ca nhiễm Covid-19

Trong một diễn biến khác, trước đó, bị can H.V.H. (26 tuổi, ngụ Q.1) bị tạm giam tại Trại tạm giam Chí Hòa tử vong do suy hô hấp cấp, sốc nhiễm trùng, viêm phổi và có kết quả test nhanh dương tính SARS-CoV-2 Một nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết, Trại tạm giam Chí Hòa đã có báo cáo khẩn đến Công an TP.HCM và Viện KSND TP.HCM về trường hợp người bị tam giam tử vong . Theo thông tin ban đầu, bị can H. bị Công an TP bắt tạm giam về hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy" vào ngày 29.3. Ngày 12.5, bị can H. được chuyển đến Trại tạm giam Chí Hòa và được trại giam kiểm tra y tế, cách ly theo quy định rồi chuyển đến buồng giam. Chiều 3.7, cán bộ quản giáo phát hiện người này sốt nên đưa đến Bệnh viện 30.4 (Bộ Công an) để kiểm tra. Đến tối cùng ngày bị can H. tử vong tại bệnh viện. Cơ quan y tế bước đầu xác định nguyên nhân tử vong là: suy hô hấp cấp, sốc nhiễm trùng, viêm phổi và kết quả xét nghiệm RT-PCR sàng lọc Covid-19 tại bệnh viện cho kết quả dương tính SARS-CoV-2 . Ngay sau đó, Công an TP đã phối hợp cơ quan y tế khử trùng khu vực buồng giam, truy vết những trường hợp tiếp xúc gần với ca dương tính Covid-19 này tại Trại tạm giam Chí Hòa.