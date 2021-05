TP.HCM: Phá cửa cuốn, cứu 4 người trong vụ cháy nhà trên đường Nguyễn Thiện Thuật sáng 31.5

Ngày 31.5, Công an Q.3 (TP.HCM) đang điều tra vụ cháy nhà trên đường Nguyễn Thiện Thuật (P.2, Q.3, TP.HCM).

Cảnh sát PCCC & CNCH Công an TP.HCM sau đó có mặt phối hợp Công an Q.3 dùng máy cắt phá cửa cuốn dập lửa . Lực lượng chức năng dùng thang tiếp cận trên cao, đưa 4 người (3 người lớn, 1 trẻ em) thoát ra ngoài an toàn và đưa đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe