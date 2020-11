TP.HCM: Phát hiện hơn chục người 'bay lắc' tại căn hộ chung cư Q.8

2 nam thanh niên từ Lâm Đồng xuống Bình Phước mua pháo về bán kiếm lời, trên đường về nhà thì bị lực lượng công an bắt giữ cùng tang vật.

Liên quan vụ 'băng nhóm áo cam' xông vào quán ốc ở Q.Bình Tân, TP.HCM đập phá, đâm chém người, công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 80 bị can.