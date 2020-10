TP.HCM: Phát hiện từ... tiệm sửa xe một đường dây mua bán xe gian, làm giấy tờ giả

Ngày 21.10, Công an Q.Bình Tân cho biết đã bắt tạm giam Nguyễn Văn Hậu (34 tuổi, quê An Giang), Bành Văn Xiêng (23 tuổi, quê Quảng Bình ), Phan Trần Đại Vương (34 tuổi, tạm trú Q.Bình Tân), Nguyễn Chí Phong (33 tuổi, trú H.Bình Chánh), Nguyễn Trung Bảo (25 tuổi, trú Q.Bình Tân) để điều tra về hành vi “ tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có ”.