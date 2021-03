TP.HCM: Phong tỏa một cây xăng trên đường Nguyễn Kiệm, Gò Vấp

Sáng 25.3.2021, lực lượng chức năng đã tiến hành phong tỏa cây xăng ở số 679 đường Nguyễn Kiệm (P.3, Q.Gò Vấp, TP.HCM ). Nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết vụ việc liên quan đến đường dây 200 triệu lít xăng giả mà Công an Đồng Nai đã khởi tố trước đó.

Cũng theo nguồn tin của PV Thanh Niên, Công an Đồng Nai chủ trì, phối hợp với Bộ Công an và Công an TP.HCM thực hiện việc phong tỏa, khám xét cây xăng nói trên.

Phương tiện của Bộ Công an có mặt tại hiện trường phong tỏa cây xăng Ảnh: Nguyễn Anh

Ghi nhận tại hiện trường, lực lượng cảnh sát cơ động với dụng cụ hỗ trợ đứng canh gác từ phía ngoài, chặn các phương tiện, người ra vào cây xăng này. Một lực lượng khác làm việc, kiểm tra phía trong nhà điều hành cây xăng.

Lực lượng Cảnh sát Cơ động Công an Đồng Nai trực tiếp triển khai việc phong tỏa, khám xét tại cây xăng này Ảnh: Nguyễn Anh