TP.HCM: Q.Bình Thạnh di tản 2.000 người từ vùng nguy cơ cao đến nơi an toàn

Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.Hà Nội xác định bị can Hoàng Thị Thanh Nga đã lợi dụng chức vụ quyền hạn để phê duyệt, cấp trái phép thẻ "luồng xanh" , thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.