TP.HCM: Q.Bình Thạnh tất bật giãn dân khỏi vùng nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19

Sau khi Q.Bình Thạnh (TP.HCM) triển khai kế hoạch di chuyển người dân có hoàn cảnh khó khăn (đã xét nghiệm âm tính Covid-19) từ vùng nguy cơ cao đến nơi an toàn, nhiều phường trên địa bàn đã vận động người dân thực hiện theo kế hoạch.

Covid-19 sáng 28.8: Cả nước 410.366 ca nhiễm, 198.614 ca khỏi | F0 ở TP.HCM sẽ tăng nhanh

Bố trí 4 điểm tiếp nhận người dân Từ sáng đến tối 27.8, tổ liên ngành gồm Ban Dân vận Trung ương, Ban Dân vận Thành ủy TP.HCM cùng Liên đoàn Lao động TP.HCM phối hợp đưa hơn 500 người từ nhiều phường tại Q.Bình Thạnh đến nhà khách Công đoàn Thanh Đa cư trú tạm thời.

Lương thực được nhóm tình nguyện phân chia từ sáng đến chiều và đưa đến từng hộ dân TRẦN TIẾN

Để đảm bảo đời sống an sinh cũng như hỗ trợ chi phí cho hơn 500 người, tổ công tác đã điều động hàng chục tình nguyện viên đến sắp xếp chỗ ở, chỗ sinh hoạt cho từng phòng. Những người ở cùng phòng hoặc cùng dãy trọ sẽ được tổ công tác sắp xếp ở chung phòng. Gia đình có nhiều nhân khẩu sẽ được sắp xếp phòng lớn hoặc phòng tầng dưới để thuận tiện sinh hoạt trong thời gian lưu trú.

Bộ đội vận chuyển lương thực đến cho người dân TRẦN TIẾN

Để động viên người dân an tâm sinh hoạt ở khu vực an toàn, Q.Bình Thạnh còn tiếp tế thêm gói an sinh cũng như lương thực đủ để sử dụng trong vòng 3 - 5 ngày. Sau đó, quận sẽ tiếp tục hỗ trợ thêm các nhu yếu phẩm nếu người dân thiếu thốn.

Vắc xin được đưa đến nhà khách Công đoàn Thanh Đa chuẩn bị tiêm cho người dân vừa di chuyển đến ở TRẦN TIẾN

Theo ông Nguyễn Văn Cảnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Quận ủy Bình Thạnh, hiện nay những khu vực có khả năng lây nhiễm cao rất nhiều và đây là công tác tách những người dân trong khu vực có nguy cơ di chuyển đến nơi an toàn. Theo kế hoạch, Q.Bình Thạnh sẽ bố trí 4 điểm tiếp nhận người dân và sẽ triển khai mở rộng trên địa bàn quận.

Tại đây, người trên 60 tuổi sẽ được tiêm AstraZeneca, người dưới 60 tuổi sẽ tiêm Vero Cell TRẦN TIẾN

Đến nay, Q.Bình Thạnh đã vận động được 267 người di chuyển đến chung cư 1050 và 514 người đến nhà khách Công đoàn Thanh Đa. Thời gian tới, tổ công tác sẽ tiếp tục vận động người dân tại các khu vực nguy cơ đến nơi an toàn.

Ông Cảnh nói thêm: “Theo kế hoạch sẽ vận động khoảng 2.000 người, tất cả trường hợp được di chuyển đều nhận túi an sinh và rau củ quả khi đến nơi ở mới. TP.HCM cũng hỗ trợ thêm 500.000 đồng. Đi chợ giúp dân cũng được quận triển khai để người dân tiện đặt mua đồ”.

Đội ngũ y tế vui vẻ trước giờ làm việc TRẦN TIẾN

“Vào đây được tiêm vắc xin, thêm phần an tâm”

Cuối buổi chiều tại nhà khách Công đoàn Thanh Đa, tổ y tế cũng được điều động đến để tiêm vắc xin cho người từ 18 tuổi. Người dân sau khi nghe thông báo đã lần lượt xếp hàng đợi đến lượt tiêm, các trường hợp có bệnh nền sẽ được khám kỹ trước khi tiêm. Để đảm bảo tính minh bạch, tổ công tác cũng phát loa thông báo cụ thể loại vắc xin sẽ tiêm. Theo đó, người trên 60 tuổi sẽ tiêm vắc xin AstraZeneca , người dưới 60 tuổi sẽ tiêm Vero Cell

Ông Nguyễn Văn Tánh (57 tuổi, ngụ P.15) an tâm vì được chuyển đến khu vực an toàn TRẦN TIẾN

Vừa tiêm xong mũi vắc xin, ông Nguyễn Văn Tánh (57 tuổi, ngụ P.15) đến vị trí ghế chờ, đợi lấy giấy xác nhận. Ông Tánh cho biết mình ở khu nhà trọ có rất nhiều ca F0 nên rất lo lắng. “Sống có 2 vợ chồng già mà toàn F0 thì lo lắm. May sao có đợt vận động di chuyển nên tôi đăng ký ngay. Qua đây còn được tiêm vắc xin thì thêm phần an tâm”, ông Tánh tâm sự.

Người dân được khám sàng lọc trước khi tiêm vắc xin Covid-19 TRẦN TIẾN

Chị Nguyễn Ngọc Đan Thư (19 tuổi, ngụ P.15) cũng ở hoàn cảnh tương tự khi gia đình sống trong khu vực có rất nhiều F0, vì để an toàn cho cả nhà, gia đình Thư đã đăng ký vào nhà khách Công đoàn Thanh Đa ở tạm. “Vào đây thì bớt lo hẳn vì không gần F0, hôm nay cũng được tiêm mũi đầu tiên nên càng an tâm. Tôi mong dịch sẽ sớm hết và khu tôi sống cũng hết dịch để về nhà”.

Sinh viên mong những ngày tới bình yên

Là sinh viên từ Ninh Thuận vào TP.HCM học tập, chị Nguyễn Hoàng Uyên Nhi (23 tuổi) cũng mắc kẹt tại TP.HCM khi dịch Covid-19 bùng phát. Thời gian này khu trọ nơi chị Nhi sống cũng xuất hiện rất nhiều ca nhiễm nên chị Nhi càng lo lắng.

Chị Nguyễn Ngọc Đan Thư (19 tuổi, ngụ P.15, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) được tiêm mũi vắc xin Covid-19 đầu tiên TRẦN TIẾN

May thay, chính quyền có vận động người dân di chuyển từ khu vực nguy cơ cao sang khu vực an toàn nên chị Nhi và bạn cùng phòng đăng ký. Chị Nhi tâm sự: “Giờ tiêm được mũi đầu và đã ở nơi an toàn không có F0 thì đã an tâm hơn rất nhiều. Tâm lý lo lắng cũng được giải tỏa. Chỉ mong những ngày tới bình yên và sớm hết dịch”.

Khi việc tiêm vắc xin hoàn tất thì trời đã nhá nhem tối, tổ công tác cũng không kịp nghỉ tay mà tiếp tục điều động nhân lực đến phát gói an sinh, rau củ quả để người dân kịp chuẩn bị bữa ăn vào sáng hôm sau. Việc hỗ trợ người dân đến tận 19 giờ mới hoàn tất.

Tổ công tác mệt nhoài khi vận chuyển vài tấn nhu yếu phẩm TRẦN TIẾN

Một đội y tế rời nhà khách thì một đội y tế khác lại mặc đồ bảo hộ đến từng nhà lấy mẫu xét nghiệm lần nữa để đảm bảo không có ca F0 nào phát sinh trong khu vực an toàn.

Người dân xếp hàng chuẩn bị nhận cơm và gói an sinh, rau củ quả vào tối 27.8 TRẦN TIẾN

Như Thanh Niên đưa tin, trong 2 ngày 26 và 27.8, Q.Bình Thạnh đã vận động đưa hàng trăm người từ khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao (có kết quả xét nghiệm âm tính Covid-19) di chuyển đến khu vực an toàn. Dự kiến số lượng di chuyển khoảng 2.000 người và sẽ tiếp tục mở rộng.

Y tế đến từng nhà lấy mẫu xét nghiệm vào tối 27.8 TRẦN TIẾN

Các trường hợp di chuyển chủ yếu là bà con sống tại phòng trọ, hoàn cảnh khó khăn, người lao động, sinh viên và công nhân khó khăn.