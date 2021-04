TP.HCM: Sau va chạm giao thông, phát hiện cây đao tự chế tại hiện trường

Đến 23 giờ ngày 16.4, Công an Q.Bình Tân (TP.HCM) vẫn đang khám nghiệm hiện trường , điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông trên đường Tỉnh Lộ 10 (P.Tân Tạo A, Q.Bình Tân) khiến 1 người tử vong. Tại hiện trường công an thu giữ một cây đao tự chế.

Sau va chạm giao thông, người dân phát hiện một cây đao tự chế cạnh hai xe máy hư hỏng ẢNH: TRẦN KHA

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ 30 ngày 16.4, người dân phát hiện một nhóm thanh niên chở nhau trên nhiều xe máy, chạy với tốc độ cao trên đường Tỉnh Lộ 10, hướng ra QL1.

Khi đến giao lộ Tỉnh Lộ 10 - Nguyễn Văn Cự (P.Tân Tạo A, Q.Bình Tân), xe máy BS 54K1 - 9073 của nhóm người này va chạm với xe máy BS 59D2 - 563.07 do ông Huỳnh Ngọc Thuận (46 tuổi, ngụ Q.Bình Tân) cầm lái, chở theo bé trai đang lưu thông theo hướng ngược lại và đang rẽ trái qua đường.

Công an cho phong tỏa quanh hiện trường vụ tai nạn ẢNH: TRẦN KHA

Sau va chạm, người đi trên xe máy BS 54K1 - 9073 lên xe đồng bọn, chạy trốn khỏi hiện trường. Ông Thuận bị thương nặng, được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng tử vong . Bé trai đi chung xe với ông Thuận may mắn bảo toàn được tính mạng.

Cây đao tự chế tại hiện trường vụ tai nạn Ảnh: Trần Kha

Công an khám nghiệm hiện trường ẢNH: TRẦN KHA

Nhận tin báo, Công an Q.Bình Tân có mặt phong tỏa hiện trường, lấy lời khai nhân chứng cũng như trích xuất camera an ninh quanh khu vực làm rõ nguyên nhân. Ghi nhận bước đầu tại hiện trường, ngoài hai xe máy hư hỏng, công an còn thu giữ một cây đao tự chế tại hiện trường.