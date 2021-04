Bắc Giang: ‘Ma men’ lao vào tấn công 2 CSGT sau va chạm giao thông

Trước đó, khoảng 14 giờ 30 ngày 11.4, Minh điều khiển xe máy mang biển số 98B3 - 087.07 di chuyển trên đường Thân Nhân Trung (P.Mỹ Độ, TP.Bắc Giang). Khi đến trước số nhà 206 đường Thân Nhân Trung, xe máy của Minh xảy ra va chạm với xe máy mang biển số 98B3 - 000.28 do anh H.V.Đ (39 tuổi, trú xã Thái Đào, H.Lạng Giang, Bắc Giang) điều khiển.

Thời điểm này, Tổ tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông Công an TP.Bắc Giang đi đến, phát hiện vụ việc, đã tiếp cận và làm công tác bảo vệ hiện trường thì Minh có biểu hiện say xỉn, đã đấm, đá vào miệng, mặt anh Đ.Q.H và anh P.X.H, là 2 cán bộ Đội CSGT-TT Công an TP.Bắc Giang, khiến 2 cán bộ CSGT bị chảy máu vùng mặt.