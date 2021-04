Ô tô ‘điên’ tông hàng loạt xe máy, 2 người tử vong: Tài xế có nồng độ cồn

Ngày 10.4, đại tá Nguyễn Giới, Trưởng công an H.Đại Lộc (Quảng Nam), cho biết tài xế Châu Văn Ánh (46 tuổi, ở thôn Tây Gia, xã Đại Minh, H.Đại Lộc), người điều khiển xe ô tô 7 chỗ BS 92A - 183.25, rồi tông hàng loạt xe máy khiến 2 người tử vong, 5 người bị thương nặng vào tối 9.4, đã đến cơ quan công an đầu thú.

Theo đại tá Giới, Công an H.Đại Lộc đang tạm giữ tài xế này để phục vụ công tác điều tra. Qua kiểm tra, tài xế Ánh có nồng độ cồn 0,33mg/lít khí thở, chứng tỏ người này đã sử dụng bia rượu trước khi lái xe. Làm việc với công an tài xế cũng thừa nhận đã sử dụng rượu bia trước khi lái xe.

Nhiều xe máy hư hỏng sau vụ tai nạn. ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Trong sáng 10.4, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang cùng lãnh đạo Sở GTVT, Sở LĐ-TB-XH, Ban An toàn giao thông tỉnh có buổi làm việc với UBND H.Đại Lộc và Công an huyện về vụ tai nạn giao thông kinh hoàng này.

Được biết, sau buổi làm việc, đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên các gia đình có nạn nhân tử vong và 5 nạn nhân bị thương đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam.

Ông Lê Văn Quang, Chủ tịch UBND H.Đại Lộc cho biết, lãnh đạo huyện đã đến thăm động viên các gia đình có nạn nhân gặp nạn, đồng thời hỗ trợ cho mỗi gia đình có người thân tử vong trong vụ tai nạn giao thông này là 5 triệu đồng và bị thương 3 triệu đồng. Theo ông Quang, UBND H.Đại Lộc cũng chỉ đạo cho Công an H.Đại Lộc khẩn trương điều tra, củng cố hồ sơ tiến hành khởi tố vụ án theo đúng trình tự pháp luật.

Như Thanh Niên đã thông tin, vào lúc 19 giờ 30 ngày 9.4, ô tô 7 chỗ BS 92A - 183.25 do Châu Văn Ánh điều khiển lưu thông trên đường ĐH03 theo hướng từ xã Đại An đi xã Đại Cường (H.Đại Lộc). Khi qua địa phận thôn Phú Hòa (xã Đại An), ô tô này đã tông vào 4 xe máy.

Hai người tử vong tại chỗ sau vụ ô tô "điên" tông 4 xe máy được xác định là bà Phạm Thị Bích Liên (49 tuổi, ở thôn Phú Phước, xã Đại An) và chị Nguyễn Thị An (33 tuổi, ở thôn Phú Mỹ, xã Đại An). 5 người bị thương gồm: ông Trương Văn Nhật (24 tuổi, ở xã Đại Thắng, H.Đại Lộc), Nguyễn Thị Sương (21 tuổi), ông Nguyễn Đi (60 tuổi, ở xã Đại Cường), anh Phan Văn Thạnh (38 tuổi) và cháu Huỳnh Minh Nghĩa (5 tuổi; cùng ngụ xã Đại An). Tất cả 7 nạn nhân đi trên 4 xe máy. Sau khi xảy ra tai nạn, tài xế Châu Văn Ánh rời khỏi hiện trường.