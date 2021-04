Vụ mua bán 'logo xe vua': Chưa đủ căn cứ xử lý 78 CSGT, TTGT nhận hối lộ

Đây là vụ mua bán “ logo xe vua ” cho khoảng 15.000 lượt ô tô trên một số tuyến đường thuộc TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai để lực lượng CSGT, thanh tra giao thông (TTGT) bỏ qua lỗi xe quá tải của các tài xế mua logo, được Bộ Công an triệt phá vào năm 2015.

Theo đó, Cơ quan CSĐT tiếp tục đề nghị truy tố Nguyễn Cảnh Chân (47 tuổi, nguyên cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai) tội “môi giới hối lộ”. 9 bị can còn lại: Nguyễn Văn Thới (44 tuổi), Trần Quốc Thái (49 tuổi), Lê Thị Cẩm Vân (38 tuổi) cùng 6 đồng phạm bị đề nghị truy tố tội “đưa hối lộ”.

Trước đó, năm 2019, TAND cấp cao tại TP.HCM hủy bản án sơ thẩm lần 1 vì cho rằng có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm. Bởi cáo trạng của Viện KSND tối cao nêu đích danh tên 80 cán bộ CSGT, TTGT nhận hối lộ, cụ thể địa điểm nhận hối lộ. Song những người bị nêu tên trong cáo trạng lại không bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội nhận hối lộ là không điều tra một cách triệt để vụ án...

Tuy nhiên, kết quả xác minh lại với 78 cán bộ CSGT, TTGT (một đã mất, một người đang bị truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản), theo Cơ quan CSĐT, lời khai của các bị can phù hợp với nhau về các khoản tiền đưa hối lộ cho một số cán bộ CSGT, TTGT; tài liệu sổ sách ghi lại tiền đưa hối lộ; qua kiểm tra điện thoại thu giữ của các bị can có những số điện thoại các bị can khai là của CSGT, TTGT, và trùng với số điện thoại Cơ quan CSĐT xác minh, thu thập tại đơn vị công tác của các cán bộ liên quan. Điều đó thể hiện lời khai của các bị can về mối quan hệ, đưa tiền hối lộ cho CSGT , TTGT là có căn cứ.

Tuy nhiên, Cơ quan CSĐT nêu tất cả là tài liệu một phía, không có chứng cứ vật chất và không có tài liệu khác chứng minh. Trong khi tất cả cán bộ CSGT, TTGT đều không thừa nhận đã nhận tiền hối lộ để bảo kê xe quá tải. Vì vậy, Cơ quan CSĐT chưa đủ căn cứ xem xét trách nhiệm hình sự về hành vi nhận hối lộ của cán bộ CSGT, TTGT liên quan.

Cụ thể, Cơ quan CSĐT đã làm việc với 60 CSGT, trong đó chỉ có 7 cán bộ thừa nhận có biết một trong hai bị can Vân và Thới, nhưng khẳng định không nhận tiền, không giúp Vân, Thới bảo kê xe quá tải. 53 cán bộ CSGT còn lại trình bày không quen biết Vân, Thới; không có hành vi nhận tiền để bảo kê xe quá tải.

Cơ quan CSĐT cũng cho các bị can nhận dạng 60 CSGT trên, chỉ có bị can Trần Quốc Thái nhận ra ảnh của 3 cán bộ, do bị can trực tiếp gặp đưa tiền nhiều lần để họ bảo kê xe quá tải mua logo của Thới. Còn Vân nhận ra ảnh của 6 cán bộ CSGT nhận tiền của Vân để họ bảo kê xe quá tải mua logo của Vân; kết quả đối chất với những cán bộ CSGT được nhận dạng qua bản ảnh, những cán bộ này thừa nhận biết Thới và Vân nhưng khẳng định không nhận tiền.

Đối với lực lượng TTGT, qua làm việc, có 2/18 cán bộ thừa nhận có quen biết Thới và Vân nhưng khẳng định không nhận tiền để “bảo kê” xe quá tải. Còn lại 16 TTGT khẳng định không quen biết và không có quan hệ gì với Vân, Thới.

Về kết quả nhận dạng thể hiện, Thới, Vân và đồng phạm chỉ nhận ra một vài TTGT do từng gặp nhiều lần. Tuy nhiên, khi tham gia đối chất, những TTGT liên quan đều khẳng định không nhận tiền.