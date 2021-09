TP.HCM sẽ ban hành Chỉ thị mới từ 1.10 để chuyển trạng thái bình thường mới?

Tính đến 18 giờ ngày 25.9, TP.HCM có 367.081 trường hợp nhiễm Covid-19 do Bộ Y tế công bố, bao gồm 366.598 trường hợp nhiễm trong cộng đồng, 483 trường hợp nhập cảnh. Hiện đang điều trị 39.208 bệnh nhân, trong đó 3.751 trẻ em dưới 16 tuổi, 1.918 bệnh nhân nặng đang thở máy và 23 bệnh nhân can thiệp ECMO Trong ngày 25.9, TP.HCM có 3.512 bệnh nhân nhập viện, có 3.495 bệnh nhân xuất viện (tổng số xuất viện cộng dồn từ 1.1.2021 đến nay là 190.573), 131 trường hợp tử vong trong ngày (tổng số tử vong cộng dồn từ 1.1.2021 đến nay là 14.378). Tổng số mũi vắc xin đã triển khai tiêm đến ngày 25.9 là 9.441.815. Tổng số mũi 1 là 6.814.687 (tăng 12.693 mũi vắc xin so với ngày 24.9), mũi 2 là 2.627.128 (tăng 229.329 mũi vắc xin so với ngày 24.9). Số người được tiêm trên 65 tuổi, người có bệnh nền là 1.107.266.