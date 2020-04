TP.HCM: Tạm giữ 27 đối tượng đánh bạc trong lúc giãn cách xã hội

Ngày 24.4, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02, Công an TP.HCM) đã lập hồ sơ tạm giữ hình sự 27 đối tượng đánh bạc trên chiếu bạc do Nguyễn Hùng Cường (tự Mọi) tổ chức, thu giữ hơn 140 triệu đồng cùng 52 bộ bài tây.

Ảnh Công can cung cấp

Theo Công an, căn nhà trên do Cường thuê, giao cho chị ruột là Nguyễn Thị Giang Thanh (41 tuổi), Ngô Minh Tâm (29 tuổi), Nguyễn Phước Đức (17 tuổi), Vũ Văn Trường (20 tuổi), Lê Minh Tân (30 tuổi, tất cả cùng ngụ quận 12) làm nhiệm vụ lấy xâu của các con bạc tham gia . Tất cả mọi việc do Cường chỉ đạo từ xa, Cường không có mặt tại chiếu bạc.