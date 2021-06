TP.HCM tăng tốc tiêm vắc xin Covid-19

Mỗi đội tiêm gồm 5 người, 1 bác sĩ (BS) khám sàng lọc, 2 nhân sự tiêm, 1 BS và 1 điều dưỡng theo dõi sau tiêm. Nhiều nhất trong đợt bổ sung này là BV Nhân dân 115 với 30 đội, BV Nguyễn Trãi, Hùng Vương, Chấn thương chỉnh hình mỗi BV 20 đội; BV An Bình, Nhân dân Gia Định mỗi BV 17 đội… Ngay cả đơn vị tư nhân như Hệ thống tiêm chủng vắc xin VNVC cũng đã cung cấp đến 100 đội tiêm chủng.

Ngay trong chiều cùng ngày, Sở Y tế đã huy động các đội tiêm này đi tiêm. Như vậy, hiện tại, TP.HCM có 1.110 đội tiêm với tổng cộng 5.500 nhân sự. Bên cạnh đó, nhằm đảm bảo an toàn trong xử trí tình huống cấp cứu do các phản ứng sau tiêm , các kíp cấp cứu cùng phương tiện va li hồi sức cấp cứu, xe cứu thương cũng túc trực tại tất cả các điểm tiêm để cấp cứu tại chỗ, hỗ trợ xử trí cấp cứu nâng cao và chuyển viện an toàn khi cần.