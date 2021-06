TP.HCM vừa tiêm vắc xin vừa cách ly và sản xuất

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức đã ban hành kế hoạch tổ chức phương án vừa cách ly, vừa sản xuất đối với các doanh nghiệp hoạt động trong khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao trên địa bàn để chủ động duy trì sản xuất.

Tiêu chuẩn để người lao động tham gia sản xuất an toàn

DN có nhu cầu thì gửi phương án bố trí nơi ở tập trung của NLĐ cho Ban Quản lý các khu chế xuất (KCX) và công nghiệp TP.HCM (Hepza), sau đó Hepza sẽ phối hợp với ngành y tế, công an và chính quyền địa phương kiểm tra các điều kiện, nếu đạt thì chấp thuận bằng văn bản để DN triển khai. Sở Y tế có trách nhiệm kiểm tra, hướng dẫn DN thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch; còn công an sẽ hướng dẫn các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC, an ninh trật tự.

Theo tiêu chuẩn mà UBND TP.HCM ban hành, một nơi ở tập trung chỉ bố trí cho NLĐ của 1 DN, nơi ở tập trung phải được kiểm soát các lối ra vào, thuận tiện cho việc đưa đón NLĐ, có điểm khai báo y tế , kiểm dịch, hệ thống camera giám sát tại cổng ra vào và nơi công cộng. Nhà trọ đảm bảo thông thoáng, diện tích phòng trọ không nhỏ hơn 5 m2/người, nhà vệ sinh khép kín mỗi phòng (nhà vệ sinh chung thì không quá 12 người/nhà vệ sinh). Riêng đối với nơi ở dã chiến phải tách biệt khỏi khu vực sản xuất, khu vực nguy hiểm, mặt bằng nơi tạm trú phải có rào chắn xung quanh và phải được đảm bảo ở đầu hướng gió.

Cần có cơ chế trao đổi thông tin

Đồng thời, mở rộng xét nghiệm cho NLĐ làm việc tại các KCX, KCN, cho các khu vực nguy cơ cao... Song song đó là tiêm vắc xin Covid-19 cho 325.000 NLĐ tại KCN, KCX, khu công nghệ cao. Tính đến cuối ngày 22.6, TP.HCM đã tiêm cho 150.000 công nhân, NLĐ khu vực này.

Để đảm bảo tiêm vắc xin an toàn, ngày 23.6, Sở Y tế triển khai tại các KCN, KCX 22 kíp cấp cứu (mỗi kíp 1 bác sĩ, 1 - 2 điều dưỡng, 1 tài xế) và xe cứu thương thường trực tại điểm tiêm. Triển khai 21 tổ chuyên gia thường trực tại điểm tiêm (mỗi tổ 1 bác sĩ và 1 điều dưỡng chuyên về hồi sức cấp cứu kèm va li hồi sức cấp cứu).