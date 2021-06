TP.HCM ngăn dịch lan trong khu công nghiệp

Thêm 211 ca lây nhiễm trong nước

Bộ Y tế cho biết ngày 10.6, VN ghi nhận thêm 219 ca mắc mới. Trong đó, 8 ca nhập cảnh được cách ly ngay tại Long An 4 ca, Tây Ninh 2 ca, Kiên Giang 1 ca và An Giang 1 ca. 211 ca mắc do lây nhiễm trong nước ghi nhận tại Bắc Giang 98 ca; TP.HCM 61 ca; Bắc Ninh 38 ca; Hà Tĩnh 5 ca; Hà Nội 4 ca; Tiền Giang 2 ca; Lạng Sơn, Hải Dương và Long An mỗi địa phương có 1 ca. Trong đó, 188 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa; 23 ca ghi nhận trong cộng đồng, đang được điều tra dịch tễ.