Bản tin tình hình Covid-19 hôm nay 10.6: Hồi hộp chờ kết quả xét nghiệm của công nhân PouYuen

Phó chủ tịch Dương Anh Đức nhận định đây là tin vui nhưng vẫn chưa an toàn, bởi vì còn một số trường hợp F1 đã về tỉnh và vẫn đang chờ kết quả từ ngành y tế địa phương. Do đó, ông Dương Anh Đức lưu ý Sở Y tế TP.HCM cần chủ động trao đổi với địa phương lân cận, sớm thông báo kết quả và thực hiện biện pháp tiếp theo. Theo tìm hiểu, các công nhân thuộc diện F1 đang lưu trú tại các tỉnh như Long An , Tiền Giang, Bến Tre…