Tình hình Covid-19 hôm nay 10.6: 378 mẫu xét nghiệm ở Công ty PouYuen âm tính, BN 2983 ngừng ECMO

Tình hình Covid-19 đến cuối ngày hôm nay 10.6, theo thông báo của Bộ Y tế , cả nước có thêm 88 ca mắc Covid-19 mới. Trong đó, 2 ca nhập cảnh cách ly ngay tại Kiên Giang và An Giang; 86 ca mắc do lây nhiễm trong nước, gồm tại tỉnh Bắc Giang 52 ca, TP.HCM 15 ca, Bắc Ninh 10 ca, Hà Nội 4 ca, Hà Tĩnh 2 ca, Lạng Sơn 1 ca, Hải Dương 1 ca và Long An 1 ca.