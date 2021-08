TP.HCM: Thêm 3 trung tâm hồi sức bệnh nhân Covid-19 nặng với 1.500 giường

3 Trung tâm hồi sức bệnh nhân Covid-19 nặng, nguy kịch

Trong đó, tại BVDC số 13 có 500 giường hồi sức do BV Việt - Đức quản lý, vận hành; 2.000 giường do Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM quản lý. Tại BVDC số 14 có 500 giường hồi sức do BV T.Ư Huế quản lý, vận hành; 2.000 giường do BV Ung Bướu TP.HCM quản lý. Còn tại BVDC số 16 có 500 giường hồi sức do BV Bạch Mai quản lý, vận hành; 2.500 giường BV Hùng Vương quản lý.

Tại lễ khánh thành, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đánh giá với tinh thần trách nhiệm cao và sự nỗ lực lớn, chỉ trong vòng 20 ngày, TP.HCM đã xây dựng xong 3 bệnh viện dã chiến. Và chỉ trong vòng 1 tuần, TP.HCM đã phối hợp với Bộ Y tế thành lập xong 4 trung tâm hồi sức. Cụ thể, ngoài 3 trung tâm trên còn có trung tâm hồi sức 250 giường đặt tại BV quốc tế City do BV Đại học Y Dược đảm trách.

Thiết bị y tế hiện tại được chuyển đến BVDC số 16 để lập trung tâm hồi sức bệnh nhân Covid-19 nặng

'TP.HCM trải qua thời kỳ khó khăn chưa từng có'

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cũng cho biết hiện nay TP.HCM trải qua thời kỳ khó khăn chưa từng có do ảnh hưởng bởi làn sóng dịch Covid-19 lần 4. Hơn 3 tháng qua, cả TP.HCM với sự hỗ trợ của T.Ư, các địa phương khác trong cả nước đang ngày đêm chiến đấu với dịch bệnh. “Với đặc điểm lây lan mạnh, nhanh, biến thể Delta đã gây ra nhiều khó khăn và thách thức đối với TP.HCM”, ông Nguyễn Thành Phong nói.

Từ cuối tháng 6.2021, TP.HCM chủ động thành lập Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị Covid-19 số 1. Đến nay đã có thêm 15 bệnh viện dã chiến thu dung điều trị Covid-19 và 42 BV, cơ sở điều trị Covid-19 với quy mô gần 45.000 giường. TP.HCM đã nhận được sự hỗ trợ của Bộ Y tế từ nhân lực, trang thiết bị hiện đại để góp phân nâng cao hiệu quả điều trị cũng như phát huy hiệu quả điều trị của các bệnh viện trong tháp 5 tầng. Mục tiêu hàng đầu của TP.HCM là giảm các ca nặng tử vong.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cũng yêu cầu các bệnh viện thực hiện nghiêm theo đúng quy trình của Bộ Y tế, cần có sự phối hợp nhàng, đồng bộ, luôn đặt mục tiêu sức khỏe của người bệnh lên trên hết…

Tại lễ khánh thành, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết Bộ Y tế, T.Ư... trong thời gian vừa qua đã tập trung gần như tất cả các nguồn lực để hỗ trợ y tế TP.HCM nâng cao năng lực thu dung, điều trị bệnh nhân nặng, nguy kịch. Việc ra đời 3 trung tâm hồi sức Covid-19 mới, Bộ Y tế đánh giá cao 3 bệnh viện hỗ trợ, các bệnh viện khác trên cả nước và của TP.HCM, cũng như các doanh nghiệp đã hỗ trợ cho 3 trung tâm hồi sức này về cơ sở vật chất, trang thiết bị.

Tính đến hiện tại, TP.HCM có gần 3.500 giường hồi sức bệnh nhân Covid-19 nặng, nguy kịch.