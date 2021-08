TP.HCM tiêm hết vắc xin vào ngày mai 12.8

Trả lời câu hỏi của PV về số liệu vắc xin có sự chênh lệch giữa Bộ Y tế và TP.HCM, ông Nam cho biết “Bộ Y tế nói đúng, TP cũng không sai” . Lý do là bên cạnh nguồn vắc xin phân bổ cho TP.HCM thì Bộ Y tế còn phân bổ cho các cơ sở y tế trực thuộc như Viện Pasteur, Viện Vệ sinh dịch tễ, Bệnh viện Chợ Rẫy, Thống Nhất, Răng Hàm Mặt T.Ư và vắc xin phân bổ cho lực lượng công an, quân đội đóng trên địa bàn. Ngày 9.8, Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) đã thống nhất lại con số là đã phân bổ cho TP.HCM hơn 4,1 triệu; riêng các bộ ngành, công an, quân đội đã cấp khoảng 400.000 liều. Theo ông Nam, số liệu căn cứ trên các quyết định nên không thể sai.