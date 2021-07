TP.HCM tiếp tục có bệnh nhân Covid-19 tử vong

Theo Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 , 3 ca tử vong từ số 103-105 ở TP.HCM, Đà Nẵng và Bắc Giang.

Ca tử vong ở TP.HCM là bệnh nhân 12566, nam, 74 tuổi, địa chỉ Q.4, TP.HCM, tiền sử xơ gan do viêm gan C, ung thư gan, tăng huyết áp, đái tháo đường type 2, xét nghiệm dương tính ngày 17.6.

Sáng 8.7: Thêm 3 bệnh nhân Covid-19 tử vong ở TP.HCM, Đà Nẵng, Bắc Giang

Từ ngày 18.6 đến 25.6, bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện điều trị Covid-19 Cần Giờ , sau đó chuyển đến Bệnh viện Trưng Vương. Chẩn đoán khi vào viện là mắc Covid-19, theo dõi xơ gan, viêm gan C, ung thư gan đã điều trị, theo dõi nhiễm trùng huyết nghi do nhiễm trùng dịch cổ trướng, tăng huyết áp, đái tháo đường type 2, tổn thương thận cấp.

Bệnh nhân tử vong ngày 3.7 với chẩn đoán viêm phổi do nhiễm Covid-19 mức độ nguy kịch biến chứng suy hô hấp tiến triển, suy đa cơ quan trên nền ung thư gan, xơ gan do viêm gan siêu vi C, suy tim, tăng huyết áp, đái tháo đường type 2.