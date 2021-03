TP.HCM tìm ra 5 người trong nhóm 10 người nhập cảnh trái phép bằng đường biển

Ngày 28.3, theo nguồn tin của Thanh Niên, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Long An đang phối hợp Công an H.Tân Hưng tiến hành điều tra truy xét vụ án kẻ trộm chó dùng súng tự chế bắn chết chủ nhà.