Tin tức dịch Covid-19 hôm nay 27.3: TP.HCM kêu gọi người dân cảnh giác các ca nhập cảnh trái phép

80-82% người mắc Covid-19 không triệu chứng có cần thiết đưa vào khu điều trị? Tại cuộc làm việc với Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 ngày 26.3, Ông Cao Hưng Thái, Phó Cục trưởng, Cục quản lý khám chữa bệnh ( Bộ Y tế ) nêu ý kiến về vấn đề thu dung, điều trị. Theo ông Thái, có 80-82% bệnh nhân Covid-19 không có triệu chứng, 18% có triệu chứng nhẹ. Ông Thái đặt vấn đề vậy 80-82% số bệnh nhân không triệu chứng có cần thiết đưa vào điều trị không? Cần nghiên cứu xem, có thể cách ly những người này và theo dõi tốt. Như vậy vừa an toàn, đỡ tốt kém chi phí, và giải quyếtg quyết được tâm lý cho bệnh nhân. Về vấn đề cách ly ở khách sạn, đại diện Cục Quản lý môi trường y tế (Bộ Y tế) đề nghị có ông an, dân phòng trực 24/24 chứ công an, dân phòng không phải đến đến 1 lúc rồi về. Bởi nếu không may chủ khách sạn du di cho người quen biết ra ngoài là rất nguy hiểm. Khách sạn cần đưa lên bản đồ antoancovid.vn.