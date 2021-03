TP.HCM: Tìm thấy gần 500 chứng minh nhân dân giả tại nhà nghi phạm bị bắt

Ngày 30.3, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao (Công an TP.HCM) cho biết vừa phối hợp Công an huyện Bình Chánh bắt giữ 3 nghi phạm, gồm: Lê Văn Nam (29 tuổi, quê Thanh Hoá); Phạm Văn Châu (30 tuổi, quê Hậu Giang) và Cao Thị Lệ Duyên (27 tuổi).

Theo thông tin ban đầu, sáng 11.3, Nam mang chứng minh nhân dân giả mang tên Lê Quốc Tín (cấp tại Công an tỉnh Phú Yên) đến chi nhánh ngân hàng ở khu dân cư Trung Sơn (huyện Bình Chánh) mở tài khoản thanh toán, đề nghị chuyển 45 triệu đồng trong tài khoản cũ của Lê Quốc Tín sang tài khoản mới lập.

Chiều hôm đó, ngân hàng nhận được khiếu nại của anh Lê Quốc Tín về việc tài khoản bỗng dưng bị trừ số tiền trên. Sau khi kiểm tra các thông tin, ngân hàng biết bị lừa nên báo công an, đồng thời gửi hình ảnh Nam đến các chi nhánh khác để cảnh giác.

Sáng 26.3, Nam tiếp tục mang chứng minh nhân dân tên Võ Hoàng Long, do Công an tỉnh Đắk Lăk cấp, đến ngân hàng này lặp lại thủ đoạn cũ thì bị công an bắt.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an bắt Châu và Duyên - hai người thuê Nam đi lập tài khoản, thu mua sim, thẻ ATM tài khoản này để rút tiền chiếm đoạt.

Khám xét nơi ở của các nghi phạm tại xã Bình Hưng (huyện Bình Chánh), lực lượng chức năng tìm thấy gần 500 chứng minh nhân dân giả, 44 giấy phép lái xe và 85 thẻ ATM các ngân hàng... Vụ án đang được mở rộng điều tra.