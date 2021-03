TP.HCM: Triệt phá chuyên án ma túy, thu 90 bánh heroin, 120 kg ma túy tổng hợp

Ngày 25.3, Công an TP.HCM thông tin về việc UBND Q.12 khen thưởng cho Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an Q.12) vì có thành tích xuất sắc trong việc phối hợp với Công an TP.HCM, Bộ Công an triệt phá chuyên án ma túy lớn trên địa bàn. Trong chuyên án này, công an đã bắt giữ 7 nghi can mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy , thu giữ 90 bánh heroin, 120 kg ma túy tổng hợp và 100.000 viên thuốc lắc.