TP.HCM: Trinh sát hình sự nổ súng trấn áp nghi phạm cướp giật

Ngày 10.11, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.HCM đã bàn giao Trần Quang Vinh (27 tuổi, ngụ Q.10) cùng tang vật cho Công an Q.10 để điều tra hành vi "cướp giật tài sản".

Đến 13 giờ cùng ngày (10.11), Vinh đang trên đường Điện Biên Phủ (P.10, Q.10) thì phát hiện chị L.T.D (27 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh) đang sử dụng ĐTDĐ. Vinh chạy xe áp sát rồi bất ngờ giật chiếc ĐTDĐ , sau đó tẩu thoát.

Tổ trinh sát ngay sau đó truy đuổi nghi phạm cướp giật đến đường Hoàng Dư Khương (Q.10) thì chặn được xe, tuy nhiên nghi phạm vẫn chống trả quyết liệt. Lúc này buộc trinh sát hính sự phải nổ 2 phát súng chỉ thiên để trấn áp . Tại cơ quan công an, Vinh thừa nhận hành vi phạm tội. Qua khám xét người, công an thu giữ 2 ĐTDĐ, trong đó có tang vật mà Vinh vừa cướp giật được. Hiện công an đang mở rộng điều tra vụ việc.