TP.HCM: Trộm cạy mái tôn, đột nhập tiệm bạc lấy hàng nghìn trang sức

Ngày 17.11, Công an Q.12 (TP.HCM) lập hồ sơ điều tra truy xét thủ phạm vụ trộm đột nhập tiệm bạc trên đường TA16, P.Thới An, lấy đi nhiều nữ trang có giá trị. Vụ trộm được camera an ninh ghi lại.