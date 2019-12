Tổ công tác đặc biệt bất ngờ tóm gọn sòng bạc tại cảng cá Tiệm Tôm

Ngày 20.12, Công an H.Ba Tri cho biết Tổ công tác đặc biệt của của đơn vị đang làm việc để xử lý những người tham gia đánh bạc tại một sòng bạc ở khu vực cảng cá Tiệm Tôm (ấp An Thuận, xã An Thủy, H.Ba Tri) vừa bị bắt quả tang vào rạng sáng cùng ngày.