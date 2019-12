Đại sới bạc giữa rừng: Bắt 'nguội' 9 nghi can

Như Thanh Niên đã thông tin trong các ngày 2 - 3.12, sau nhiều ngày điều tra , đột nhập đại sới bạc giữa rừng Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu (H.Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu) do Ngô Xuân Quyền tổ chức, nhóm phóng viên (PV) đã có trong tay đầy đủ hình ảnh hoạt động của sới bạc này

Theo chỉ đạo của Ban Biên tập, PV thường trú tại Bà Rịa-Vũng Tàu đã chuyển những chứng cứ này cho Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Nhận định đây là tụ điểm tệ nạn phức tạp cần quyết liệt đấu tranh, triệt phá, công an đã tung lực lượng lớn trinh sát vào cuộc.

Cụ thể, Ban Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã chuyển các thông tin của PV cung cấp để Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) lên kế hoạch triệt phá sới bạc. Thế nhưng, ngay sau đó đại sới bạc này đã ngưng hoạt động. Vì vậy, các trinh sát PC02 phải tổ chức xác minh lý lịch các nghi can trong sòng bạc và lên kế hoạch bắt "nguội".

Bắt “nguội” lúc rạng sáng

Việc bắt “nguội” các nghi can gặp nhiều khó khăn vì hầu hết nhóm người này không có chỗ ở ổn định mà thuê nhà trọ. Một trinh sát cho biết hầu hết nghi can đã bỏ trốn khỏi địa phương. Đêm 29 và rạng sáng 30.11, các trinh sát chia thành nhiều tổ công tác về các xã, thị trấn trên địa bàn H.Xuyên Mộc, đến nhà nghi can thực hiện việc triệu tập phục vụ điều tra.

Khoảng 1 giờ ngày 30.11, một tổ trinh sát tiếp cận nhà của S. “mập” (tức Sáu “mập”, Hồ Quang Nhật, ngụ xã Phước Thuận). Xung quanh căn nhà xây tường rào kín mít. Dù lực lượng Công an xã Phước Thuận và các trinh sát liên tục gọi cửa nhiều lần nhưng không ai chịu mở. Sau hơn 1 tiếng đồng hồ dùng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng đã buộc vợ của Sáu “mập” mở cửa. Tuy nhiên, Sáu “mập” đã bỏ trốn khỏi nhà trước khi lực lượng công an đến.

Các trinh sát đứng trước cổng nhà Quyền

Cùng thời điểm, các tổ trinh sát khác đến nhà Trần Mạnh Trung (tức Trung “ngớ”, 30 tuổi, ngụ TT.Phước Bửu); Trần Minh Sang (tức Cu Sển, 28 tuổi, ngụ xã Bàu Lâm) để triệu tập về trụ sở làm việc. Đến 2 giờ, một lãnh đạo PC02 cùng nhiều trinh sát đến nhà Ngô Xuân Quyền tại KP.Xóm Rẫy (TT.Phước Bửu). Nhà của Quyền là ngôi biệt thự khá lớn, có tường rào cao hơn 3 m bao bọc xung quanh, phía trên gắn chông sắt nhọn hoắt và nhiều camera; nội thất hầu hết bằng gỗ và nhiều vật dụng trị giá hàng tỉ đồng. Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện Quyền không có ở nhà. Công an đã lập biên bản vụ việc và tạm giữ 1 cây kiếm Nhật của Quyền.

Không chỉ Quyền, Sáu “mập”, hàng loạt nghi can trong sới bạc mà Báo Thanh Niên phản ánh cũng đã không có mặt tại nơi cư trú khi các trinh sát tới triệu tập trong ngày 30.11. Đến ngày 3.12, lãnh đạo PC02 cho hay đã tạm giữ 9 nghi can trong đường dây tổ chức đánh bạc do Quyền cầm đầu. Hiện PC02 đang tiếp tục truy bắt và vận động Quyền cũng như các nghi can ra trình diện.

Các nghi can khai gì?

Qua điều tra ban đầu, PC02 cho biết cả 9 nghi can bị tạm giữ đều khai Quyền là người tổ chức sòng bài . Trong 9 người này, có 5 nghi can tổ chức, 4 người còn lại tham gia đánh bạc.

Sơn, làm nhiệm vụ chở khách vào sòng bạc Cu Sển, làm nhiệm vụ bảo vệ trật tự tại sòng bạc

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Bảo Sơn (25 tuổi, ngụ TT.Phước Bửu) khai hằng ngày đến sới bạc do Quyền tổ chức làm nhiệm vụ chở khách. Mỗi ngày được Quyền trả 300.000 đồng. Trong khi đó, một nghi can tên Cu Sển khai được Quyền giao giữ trật tự tại sới bạc. Dưới trướng của Cu Sển còn có vài đàn em. Trần Mạnh Trung (tức Trung “ngớ”) thừa nhận phụ giúp Quyền quan sát, tổ chức sới bạc...

Lương Bảo Bảo (ngụ xã Bình Châu) khai trong sới bạc của Quyền, chơi xóc đĩa tổ chức ở Bà Tô (TT.Phước Bửu) mới có đánh lớn. Những con bạc đánh lớn thì có nhóm Thịnh “Hồ Tràm” (còn gọi là Thịnh “nước mắm”) và nhóm đi chung với Quyền; mỗi “cây” khoảng 500 - 600 triệu đồng. Ngoài ra, còn có nhóm người ở TP.Biên Hòa (Đồng Nai) hay xuống đánh lớn nhất...

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, trước khi đi tù về tội tổ chức đánh bạc, Quyền từng là lính nghĩa vụ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Một lãnh đạo Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết trong thời gian phục vụ tại đơn vị, Quyền xin ra quân trước thời hạn vì lý do việc riêng trong gia đình

Hai nghi can đánh bạc Ảnh: Thanh Niên

Còn theo Công an TT.Phước Bửu, ngày 15.10, Quyền chấp hành xong án phạt tù về tội tổ chức đánh bạc về địa phương ở với mẹ ruột, nhưng không đến cơ quan công an trình diện theo quy định. Một cán bộ Công an TT.Phước Bửu cho hay đã đến nhà Quyền nhiều lần, đồng thời gọi điện thoại mời lên làm việc nhưng Quyền cũng không tới.

Công an huyện có biết sới bạc giữa rừng

Liên quan đến việc để tồn tại đại sới bạc giữa rừng thời gian dài, trao đổi với PV Thanh Niên ngày 3.12, một lãnh đạo Công an H.Xuyên Mộc cho biết công an địa phương có nắm thông tin về sới bạc mà PV Thanh Niên xâm nhập điều tra, phản ánh. Tuy nhiên, nhiều lần lực lượng công an huyện tổ chức tiếp cận triệt phá đều không thành. “Việc sới bạc giữa rừng mà Quyền làm chủ, chúng tôi khẳng định không có bao che hay tiêu cực gì cả. Chúng tôi kiên quyết xử lý nghiêm, bất kể là ai”, vị lãnh đạo Công an H.Xuyên Mộc nói.

Cùng ngày, bà Lê Thị Trang Đài, Chủ tịch UBND H.Xuyên Mộc, cho hay ngay sau khi Báo Thanh Niên đăng bài phản ánh, UBND huyện đã yêu cầu công an huyện điều tra và báo cáo vụ việc.

Đến nay, theo báo cáo của Công an H.Xuyên Mộc, sới bạc tổ chức đánh bạc với quy mô lớn, các con bạc là người trong tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Thuận, Đồng Nai.

Nhóm này bố trí nhiều người canh đường nên Công an H.Xuyên Mộc tổ chức triệt phá không hiệu quả. Công an H.Xuyên Mộc đã xác minh nghi phạm tổ chức đánh bạc là Ngô Xuân Quyền, Nguyễn Xuân Nhân (35 tuổi) và một số khác cùng ngụ H.Xuyên Mộc.

Các nghi phạm thường xuyên tham gia sát phạt tại sới bạc này, gồm: Đồng Văn Thành (Thành “chiều tím”, 47 tuổi), Đỗ Đức Thịnh (Thịnh “nước mắm”, 32 tuổi), Lê Xuân Hoàng (35 tuổi), Nguyễn Hùng Tâm (Mun, 30 tuổi, cùng ngụ H.Xuyên Mộc) cùng một số khác trong và ngoài tỉnh.

Sẽ xử lý nghiêm, không bao che Đề cập đến sới bạc tiền tỉ do Ngô Xuân Quyền tổ chức, đại tá Bùi Xuân Thảo, Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, nhấn mạnh khi nhận được phản ánh của PV Thanh Niên ông đã chỉ đạo các lực lượng chuyên môn vào cuộc xử lý. “Công an tỉnh sẽ điều tra, xử lý nghiêm. Chúng tôi không bao che ai cả dù là con cái, người thân của cán bộ trong ngành”, đại tá Thảo nói. Ngoài ra, đại tá Thảo cho biết sẽ yêu cầu đại tá Ngô Xuân Huyền, Phó trưởng công an H.Xuyên Mộc, báo cáo vụ việc để con mình vi phạm pháp luật . Từ đó, Ban giám đốc công an tỉnh sẽ họp, xem xét các quy định để có hướng xử lý phù hợp.