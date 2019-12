Đại sới bạc giữa rừng: Đừng nói là không biết

Tìm hiểu về nhân thân người tên Quyền, chủ sới bạc, ngay chính nhóm PV Thanh Niên cũng bất ngờ khi biết anh ta là con một lãnh đạo công an tại địa phương, từng có tiền án về tội đánh bạc. Đây có thể là nguyên nhân vì sao sới bạc này tồn tại lâu ngày mà không bị “sờ gáy”. Đồng tình, BĐ Vinh Sử (Bà Rịa - Vũng Tàu) nhận xét: “Muốn biết sòng bạc này ra sao, Quyền là con ai. Hỏi mấy vị lãnh đạo công an huyện ấy. Các anh ấy biết cả đấy”.

BĐ Việt Quang (Hà Nội) cho rằng Bộ Công an phải vào cuộc “ điều tra bóc ra đường dây này” chứ không lẽ một sòng bạc lớn như vậy mà tồn tại thời gian dài, gây nguy cơ cho bao nhiêu gia đình tán gia bại sản.

BĐ Cao Minh (Nghệ An) cũng đề nghị: “Bộ Công an vào cuộc nhanh để xử lý dứt điểm những cán bộ (nếu) dính đến đường dây đánh bạc” đồng thời nghi ngờ về “một sự bảo kê trắng trợn”. Cũng BĐ Cao Minh nhận xét nơi “đặt” sòng bạc là một khu bảo tồn thiên nhiên, tức là phải có cả sự kiểm soát, giám sát của các lực lượng khác, không riêng gì công an, vậy mà “có cả trăm người vào đánh bạc, họ vào rừng khu bảo tồn bằng phương tiện gì? Ban quản lý khu bảo tồn không thể không có trách nhiệm”.

Có BĐ lưu ý đến thông tin chiếu bạc đang hăng say sát phạt thì “đội” cảnh giới phía ngoài gọi bộ đàm vào thông báo có người dân chạy xe máy vào rừng hái măng. Chủ sới liền quát: “Không cho nó vô rừng, kêu nó ra ngay. Mày bảo nó ngày làm được bao nhiêu tiền thì cho mẹ nó luôn rồi đuổi đi”.

BĐ Hoàng Quang Minh (Bà Rịa-Vũng Tàu) “mong chính quyền ở tỉnh về giải quyết xem sao” chứ chuyện gì cũng phải kêu đến Bộ Công an thì vai trò, sức mạnh quản lý của địa phương để ở đâu?