Đại sới bạc giữa rừng: Con phó công an huyện điều hành sới bạc

Nhiều người bị bắt khai nhận sới bạc do Ngô Xuân Quyền tổ chức Ngay sau khi Báo Thanh Niên thâm nhập sòng bạc do Ngô Xuân Quyền tổ chức, chúng tôi đã gửi hàng loạt ảnh, video cho Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an Bà Rịa-Vũng Tàu để xử lý. Ngay trong đêm 29 và rạng sáng 30.11, các trinh sát PC02 Công an Bà Rịa-Vũng Tàu đã tổ chức đến nhà những người liên quan để làm việc. Tuy nhiên, hàng loạt người có vai trò tổ chức và con bạc đã bỏ trốn. Rạng sáng 30.11 đến chiều cùng ngày, lực lượng công an đã bắt giữ 9 nghi can, gồm: Nguyễn Bảo Sơn (25 tuổi), Trần Mạnh Trung (30 tuổi), Nguyễn Văn Quý (43 tuổi), Nguyễn Tấn Đạt (23 tuổi), Võ Văn Sang (28 tuổi), Nguyễn Hùng Tâm (tên thường gọi là Mun, 30 tuổi), Lương Bảo Bảo (32 tuổi), Trần Minh Sang, Trần Bình Minh (36 tuổi, cùng ngụ H.Xuyên Mộc). Rạng sáng 30.11, một Phó phòng PC02 Công an Bà Rịa-Vũng Tàu cùng hơn 10 trinh sát có mặt tại nhà của Ngô Xuân Quyền để triệu tập nghi can này làm việc nhưng Quyền đã bỏ trốn. Qua cuộc điện thoại với vị phó phòng này, Quyền hứa ngày 1.12 sẽ đến trụ sở PC02 để trình diện nhưng đến nay vẫn không tới. Bước đầu, qua đấu tranh, các nghi can: Sơn, Trung, Quý, Đạt và Sang đã khai nhận chính Quyền là nghi can tổ chức sòng bạc; còn những nghi can này đóng vai trò cảnh giới, đưa đón khách. 4 nghi can còn lại khai nhận đến sòng bạc để đánh bạc. Ngày 2.12, sau khi Báo Thanh Niên đăng bài Đại sới bạc giữa rừng , bà Lê Thị Trang Đài, Chủ tịch UBND H.Xuyên Mộc (Bà Rịa-Vũng Tàu) đã có văn bản đề nghị công an huyện này căn cứ nội dung thông tin trong bài báo để chỉ đạo lực lượng chuyên môn, nghiệp vụ tiến hành điều tra và báo cáo kết quả về UBND huyện trước ngày 4.12.