TP.HCM: Trường THPT Bình Phú tốc mái, hư hỏng sau mưa giông

Theo thông tin ban đầu, chiều 31.10, mưa lớn kèm gió giật đã cuốn bay nóc của mái Trường THPT Bình Phú (P.10, Q.6, TP.HCM), khiến ngôi trường hư hại nặng.

Mưa lớn, gió lốc phá tan hoang Trường Trung học phổ thông Bình Phú ở TP.HCM

Ghi nhận tại hiện trường, toàn bộ phần nóc có kèm khung sắt, mái tôn của khu B bị gió cuốn bay xuống sân trường, 1 phần mái tôn nằm vắt trên cao. Tại tầng 3 khu B, gạch nằm ngổn ngang. Bên trong các phòng học, bàn ghế, máy móc hư hại.

Mái tôn nằm ngổn ngang dưới sân trường Ảnh: Trần Kha

Một lãnh đạo Trường THPT Bình Phú (Q.6, TP.HCM) cho biết may mắn thời điểm xảy ra giông lốc vào chiều thứ 7 (ngày 31.10) nên không có học sinh đi học. Riêng tại trường có khoảng 115 giáo viên đang họp cán bộ công chức tại hội trường khu C; may mắn tất cả đều an toàn.

“Trước mắt lãnh đạo nhà trường cũng đã có báo cáo nhanh về Sở GD-ĐT và UBND Q.6 (TP.HCM) để có sự hỗ trợ từ chính quyền, nhằm khắc phục trong thời gian nhanh nhất để có phương án cho học sinh đi học lại. Hiện tại bây giờ phải gia cố trường học an toàn mới cho học sinh đi học lại được”, một lãnh đạo Trường THPT Bình Phú cho hay.

Gạch nằm ngổn ngang tại lối đi Ảnh: Trần Kha

Cũng theo vị lãnh đạo này, hiện tại cơ sở vật chất, thiết bị máy móc của nhà trường tại 5 phòng học tầng 3 khu B đã bị hư hại. Riêng phòng máy tính nhà trường bị gió làm tốc mái, với hơn 50 máy tính bị mưa ướt gây hư hỏng.