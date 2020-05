TP.HCM: Truy bắt 2 nghi phạm cướp tiệm vàng ở H.Bình Chánh

Hôm qua 1.5, Công an H.Bình Chánh (TP.HCM) phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP.HCM điều tra truy bắt 2 nghi phạm cướp tiệm vàng hết sức táo tợn.

Chủ tiệm chạy ra đường tri hô nhưng hai tên cướp đã tẩu thoát, để lại túi xách trong có búa, mã tấu, bình xịt hơi cay... Số nữ trang bị lấy đi ước tính vài trăm triệu đồng.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an H.Bình Chánh cùng Công an TP.HCM tới khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết phục vụ công tác điều tra. Theo nguồn tin, qua trích xuất hình ảnh từ camera an ninh, cơ quan công an đã nhận dạng được hai nghi phạm nói trên và đang khẩn trương truy bắt.