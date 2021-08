TP.HCM: Từ ngày 29.8, thêm 3 nhóm trường hợp lưu thông không cần giấy đi đường

Ngày 28.8, tại buổi họp báo cung cấp thông tin về tình hình Covid-19 trên địa bàn, thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM nhìn nhận việc cấp giấy đi đường trong tuần qua phát sinh một số khó khăn, vướng mắc cho người dân và doanh nghiệp. Do đó, Công an TP.HCM có một số điều chỉnh cho phù hợp với tình hình hiện nay.