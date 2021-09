TP.HCM: Ứng dụng VNEID sẽ như thẻ thông hành sau ngày 15.9

Chiều 10.9, tại buổi họp báo định kỳ cung cấp thông tin tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn TP.HCM, thượng tá Lê Mạnh Hà (Phó trưởng Phòng Tham mưu Công an TP.HCM) cho biết thời gian tới, TP.HCM tính đến phương án nới lỏng giãn cách xã hội bằng thẻ xanh Covid hoặc thẻ vàng Covid… Vì vậy, Bộ Công an và Công an TP.HCM đã triển khai ứng dụng VNEID, hỗ trợ người dân khai báo y tế , di chuyển nội địa.