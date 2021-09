'TP.HCM và các tỉnh lân cận cần quyết tâm hơn để kiểm soát dịch trước 15.9'

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành thông báo kết luận của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại cuộc họp trực tuyến với cấp xã, phường tại TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai về phòng, chống dịch Covid-19, trong đó nhắc lại yêu cầu TP.HCM và các tỉnh lân cận cần quyết tâm cao hơn để kiểm soát được dịch trước 15.9.

Thủ tướng đánh giá tuy dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp trên địa bàn, song thực tiễn thực hiện tăng cường giãn cách xã hội đã cho thấy quan điểm chiến lược về kết hợp hài hòa, hiệu quả giữa lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất, xuyên suốt của thành phố, của tỉnh với phân cấp tổ chức thực hiện cụ thể tại các xã, phường, thị trấn là đúng đắn, nhất là quan điểm lấy xã, phường, thị trấn là các “pháo đài”, người dân là trung tâm, chủ thể để phòng, chống dịch từ sớm, từ xa, từ cơ sở.

Thủ tướng kiểm tra công tác phòng chống dịch tại siêu thị ở TP.HCM Ảnh Đình Phú

Cho rằng các biện pháp đã đề ra là đúng hướng, phù hợp, khả thi, Thủ tướng đề nghị TP.HCM, các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Long An cần quyết tâm cao hơn nữa, nỗ lực lớn hơn nữa để thực hiện được mục tiêu kiểm soát được dịch bệnh trước ngày 15.9.2021; đồng thời phải chuẩn bị các biện pháp thích ứng với dịch bệnh lâu dài do các biến thể mới rất nguy hiểm của vi rút gây ra trên phạm vi toàn cầu.

Khẩn trương thực hiện việc giãn dân tại một số địa bàn

Về tổ chức thực hiện, Thủ tướng yêu cầu TP.HCM và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả các giải pháp sau: Bí thư cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo, chịu trách nhiệm toàn diện công tác phòng, chống dịch. Thành lập, kiện toàn Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch các cấp, nhất là tại các xã, phường, thị trấn; Chủ tịch UBND làm Chỉ huy trưởng, có chức năng, nhiệm vụ, quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng, có phối hợp thường xuyên, chặt chẽ, bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất các lực lượng phòng, chống dịch trên địa bàn, kể cả lực lượng hỗ trợ của các bộ, ngành. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện; cấp trên kiểm tra cấp dưới, cấp tỉnh kiểm tra tận cấp xã, phường, kiểm tra kết hợp với hỗ trợ, hướng dẫn xã, phường thực hiện; đề cao kỷ luật, kỷ cương. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện; cấp trên kiểm tra cấp dưới, cấp tỉnh kiểm tra tận cấp xã, phường, kiểm tra kết hợp với hỗ trợ, hướng dẫn xã, phường thực hiện; đề cao kỷ luật, kỷ cương.

Cùng với đó là tăng cường phổ biến kiến thức, hướng dẫn người dân phòng, chống dịch, chú ý phát huy vai trò hệ thống thông tin cơ sở. Nghiên cứu và khẩn trương thực hiện việc giãn dân tại một số địa bàn, khu vực đang có mật độ tập trung dân cư quá đông, dễ lây lan dịch bệnh.

Bảo đảm lưu thông hàng hóa, nhất là lương thực, thực phẩm; sẵn sàng các hệ thống kho, huy động các nhà cung cấp, phân phối trên địa bàn vào việc bảo đảm cung ứng đầy đủ, kịp thời lương thực, thực phẩm cho nhân dân đến tận xã, phường, thị trấn nhưng phải thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng, chống dịch như xét nghiệm, tiêm vắc xin, thuốc phòng bệnh.

Thủ tướng yêu cầu các bộ: Quốc phòng, Công an, Y tế thống nhất với TP.HCM, các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An về phương án hỗ trợ theo tinh thần hỗ trợ tối đa trên cơ sở đề nghị của địa phương, bảo đảm thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, chống lãng phí, thất thoát, tiêu cực.

Bộ Y tế tiếp tục ưu tiên phân bổ vắc xin hợp lý cho TP.HCM và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An; có hướng dẫn cụ thể về tổ chức, hoạt động y tế xã phường, bảo đảm người dân được tiếp cận kịp thời; rà soát, hoàn thiện hướng dẫn việc xét nghiệm, tiêm vắc xin miễn phí bảo đảm khoa học, an toàn, hiệu quả trong phòng, chống dịch.

Bộ Công an chỉ đạo, tăng cường lực lượng thực hiện việc bảo đảm an dân, an ninh và trật tự, an toàn xã hội; bảo đảm an ninh mạng, đấu tranh chống các thông tin xấu độc, xuyên tạc, kích động, chống phá.