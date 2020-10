TP.HCM: Vay thêm 33 tỉ yen để hoàn thành tuyến metro số 1

Đối với vốn ODA cấp phát từ ngân sách Trung ương, TP.HCM đã phân bổ 5.044 tỉ đồng cho 6 dự án; tính đến ngày 23.10 đã giải ngân 1.510 tỉ đồng, đạt gần 30% so với kế hoạch vốn giao; dự kiến đến cuối năm 2020 sẽ giải ngân được 2.038 tỉ đồng, đạt 40,7% so với kế hoạch.

Đối với nguồn vốn ODA vay lại của Chính phủ, TP.HCM đã phân bổ chi tiết 10.187 tỉ đồng cho 5 dự án; đến ngày 23.10 đã giải ngân 5.037 tỉ đồng, đạt 48% so với kế hoạch giao.

Ông Hoan cho biết tỷ lệ giải ngân vốn ODA của TP.HCM thấp hơn so với tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công do kế hoạch vốn ODA cấp phát bố trí cho tuyến metro số 1 và số 2 chiếm 30% tổng kế hoạch vốn của TP.HCM nhưng lại chậm giải ngân, chủ yếu do vướng mắc về tỷ giá VNĐ và đồng yen Nhật. Bên cạnh đó, còn có nguyên nhân do quy định pháp luật thay đổi, quy trình điều chỉnh hiệp định vay khiến các bộ ngành và địa phương lúng túng.