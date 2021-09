TP.HCM: Xác minh thông tin cán bộ chốt kiểm soát yêu cầu người đi đường chuyển 3 triệu đồng

Ngày 27.9, Lãnh đạo UBND Q.6 (TP.HCM) cho hay đang xác minh làm rõ vụ mạng xã hội lan truyền thông tin cán bộ chốt kiểm soát yêu cầu người đi đường chuyển 3 triệu đồng vào tài khoản nếu không sẽ bị giam xe.

Theo đó, ngày 26 và 27.9, mạng xã hội lan truyền hình ảnh cùng nội dung thông tin “anh em chú ý chốt kiểm soát An Dương Vương P.An Lạc. Mình xin qua chốt để đi mua thuốc cho người nhà. Trước khi qua chốt mình đã xin phép trước rồi nhưng anh công an này bắt xe đòi lập biên bản… Sau một hồi ảnh cho mình Stk của một người nào đó kêu chuyển 3 triệu, bảo là nội dung mua đồ không thì giam xe luôn nên mình cũng đành chịu…” (nguyên văn).

Cùng với đó là hình ảnh người nam đứng nói chuyện với một người trong trang phục công an. Ngay khi nội dung cùng hình ảnh này đăng trên mạng xã hội, rất nhiều người vào chia sẻ và bình luận.

Trao đổi với chúng tôi, anh N.T.C. (32 tuổi, ngụ Q.Bình Tân) xác nhận anh là người trong hình ảnh đang được chia sẻ trên Facebook.

Theo anh C., hơn 15 giờ ngày 26.9, anh điều khiển ô tô trên đường An Dương Vương (P.10, Q.6) để đi mua thuốc. Một cán bộ công an làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát gần cầu Mỹ Thuận yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Lúc này, anh C. đưa ra tờ giấy hẹn cấp lại giấy phép lái xe đã bị mất và không xuất trình được giấy đi đường nên cán bộ công an thông báo sẽ lập biên bản, đưa xe về trụ sở để làm việc. “Cán bộ này nói lỗi này bị phạt 9 triệu đồng sau thương lượng xuống 3 triệu. Họ đưa tôi số tài khoản của một người nào đó rồi kêu chuyển 3 triệu đồng. Sau khi chuyển khoản thành công, người này kiểm tra điện thoại tôi rồi cho qua chốt”, anh C. nói. Theo anh C., cán bộ công an này không lập biên bản hay cấp phiếu thu về số tiền trên.

Khu vực chốt trên đường An Dương Vương nơi được cho xảy ra vụ việc NGƯỜI DÂN CUNG CẤP