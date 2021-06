Phạt nặng việc dùng giấy phép lái xe giả để đi máy bay

Như Thanh Niên đã đưa tin, Cục Hàng không vừa có văn bản khẩn cấp gửi Tổng cục Đường bộ (Bộ Giao thông vận tải) về việc an ninh sân bay phát hiện nhiều trường hợp làm giấy phép lái xe (GPLX) giả để làm thủ tục đi máy bay . Theo thống kê, từ đầu năm 2020 đến nay, các đơn vị trong ngành hàng không đã phát hiện nhiều trường hợp làm GPLX giả để đi máy bay. Trong năm 2020, con số này là 23 trường hợp, 6 tháng đầu năm 2021 có 13 trường hợp.

Mới đây, một nam hành khách tên D.B.V bị phát hiện dùng GPLX giả để làm thủ tục đi chuyến bay BL749 từ Hà Nội đi TP.HCM. Hành khách này khai nhận GPLX giả là do nhờ một người làm hộ trước đó với giá 1,5 triệu đồng. An ninh sân bay đã lập biên bản và bàn giao vụ việc cho cơ quan công an điều tra.