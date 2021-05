Có căn cước công dân gắn chip rồi, vẫn cần 'cập nhật' một số giấy tờ

Đã đăng ký tạm trú lâu rồi và được xác nhận tạm trú nhưng chưa có sổ tạm trú ở TP.HCM thì có làm CCCD gắn chip được không? Quy trình và cách đăng ký làm? Có làm việc thứ bảy, chủ nhật không?

Nên có cách nào đó để người dân thuận tiện khi cập nhật thông tin một số hồ sơ, giấy tờ, chứ tự mình đi từng nơi để làm thì... ngán quá.

Tôi thấy hộ chiếu cũng là do công an cấp, CCCD gắn chip cũng do công an cấp. Sao cũng của công an cấp mà không nối kết với nhau, để người dân khỏi phải đi cập nhật thông tin bên hộ chiếu?

