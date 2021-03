Những ai cần đi làm ngay căn cước công dân gắn chip ?

Chiều 18.3, Công an TP.HCM họp báo thông tin về dự án sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân (CCCD) tại TP. Chủ trì buổi họp, thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó giám đốc Công an TP.HCM, thông tin Công an TP được Bộ Công an giao chỉ tiêu đến ngày 30.4 phải hoàn thành cấp CCCD gắn chip điện tử cho gần 4,2 triệu nhân khẩu trong diện cấp CCCD (trong đó có hơn 2,7 triệu nhân khẩu thường trú và gần 1,5 triệu nhân khẩu tạm trú). Đến ngày 16.3, Công an TP đã tiếp nhận 212.510 hồ sơ cấp CCCD, đạt tỷ lệ 5,1%; đã hoàn chỉnh 41.288 thẻ CCCD có gắn chip điện tử để trả công dân.

Hiện nay, Công an TP tổ chức cấp CCCD có gắn chip tại trụ sở Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06), trụ sở Công an TP.Thủ Đức và 21 quận, huyện. Ngoài ra, Công an TP.Thủ Đức và 21 quận, huyện cũng tổ chức cấp CCCD lưu động tại địa bàn phường, xã, thị trấn. Thời gian cấp thực hiện từ 7 - 22 giờ tất cả ngày trong tuần; tùy vào đặc thù từng địa bàn, thời gian có thể từ 6 - 24 giờ mỗi ngày.

Cấp CCCD gắn chip trên xe lưu động

Khuyến khích người tạm trú về địa phương làm CCCD

Tại buổi họp báo, thượng tá Huỳnh Thị Thu Trang, Phó trưởng PC06, cho biết diện được cấp CCCD gắn chip từ ngày 1.1 - 1.7 gồm: nhân khẩu từ đủ 14 tuổi trở lên chưa được cấp CCCD, đang sử dụng CMND 9 số; người có CCCD, CMND 12 số nhưng hết hạn sử dụng, mất, có thay đổi về thông tin nhân khẩu cần cấp lại thẻ CCCD. Trước mắt, Công an TP cấp CCCD cho nhân khẩu có hộ khẩu thường trú tại TP.HCM; sau ngày 1.7 sẽ cấp cho nhân khẩu tạm trú. Hiện Công an TP đang rà soát để đề xuất Cục Quản lý hành chính về trật tự xã hội sớm hỗ trợ cấp CCCD cho nhân khẩu tạm trú của TP. Tuy nhiên, Công an TP khuyến khích nhân khẩu tạm trú là người có hộ khẩu thường trú thuộc các tỉnh, TP giáp ranh, gần địa bàn TP.HCM trở về nơi đăng ký thường trú để làm CCCD.

Chip gắn trên thẻ CCCD không có chức năng định vị Tại buổi họp báo, thượng tá Huỳnh Thị Thu Trang khẳng định chip gắn trên thẻ CCCD không có chức năng định vị, theo dõi để xác định vị trí của công dân; việc tích hợp, chia sẻ, sử dụng thông tin trên chip tuân thủ quy định của pháp luật VN. Đặc biệt, khi công dân mất thẻ hoàn toàn không bị lộ lọt thông tin cá nhân. Như vậy, đối với nhân khẩu đang sử dụng CMND 12 số, CCCD mã vạch còn giá trị sử dụng và không thuộc các diện nêu trên, trong thời gian này Công an TP chưa thực hiện việc chuyển đổi sang thẻ CCCD gắn chip điện tử. Sau ngày 1.7.2021, Công an TP sẽ tổ chức thực hiện việc cấp CCCD theo quy định và tiếp tục cấp thẻ CCCD gắn chip điện tử cho công dân khi có yêu cầu.

Ra mắt 2 xe lưu động để cấp CCCD gắn chip

Cũng trong ngày 18.3, thiếu tướng Trần Đức Tài chủ trì buổi ra mắt và đưa vào sử dụng 2 xe lưu động chuyên dùng để cấp CCCD gắn chip. Ông Tài cho biết trước thực tế các địa bàn đông dân cư nhu cầu cấp CCCD rất lớn, Công an TP quyết định lắp đặt các hệ thống máy móc chuyên dùng để cấp CCCD lưu động trên hai ô tô. Ông Tài đề nghị Công an TP.Thủ Đức và công an 21 quận/huyện phối hợp với hai tổ cấp CCCD bằng xe lưu động này, vận dụng thời gian linh hoạt để hoàn thành nhiệm vụ.

Thượng tá Huỳnh Thị Thu Trang cho biết tổ công tác lưu động sẽ chuyên cấp CCCD cho những người già, người khuyết tật hoặc trung tâm bảo trợ xã hội hay học sinh, sinh viên... Trên mỗi xe được trang bị đầy đủ thiết bị của một trạm thu nhận hồ sơ cấp CCCD như: kho dữ liệu dân cư, máy lăn tay, chụp ảnh... và có máy lạnh để đảm bảo việc cấp CCCD được diễn ra thuận lợi.